Fenerbahçe, Türkiye Kupası finaline 5 yıldızlı yeni sezon formasıyla çıkıyor

Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, bu akşam İzmir’de oynanacak finale gelecek sezonun formasıyla çıkılacağını açıkladı.
Saat 20.45’te başlayacak maçla 9 yıllık kupa hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, Başakşehir ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi taraftarına müjdeli bir haber verdi. Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçında 2023-24 sezonunda giyilecek yeni sezon formasıyla sahada olacağını duyurdu.
1959 öncesi şampiyonluklara dikkat çekmek için 5 yıldızlı forma dizayn ettiren Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçından sonra yeni sezon formasının resmi ürün tedarikçisi Fenerium üzerinden satın alınabileceğini belirtti.
Sarı lacivertliler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak! Yeni çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com’da ön satışta!”
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