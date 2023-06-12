Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı. Başakşehir’i Türkiye Kupası finalinde mağlup ederek 9 yıl sonra kupa hasretini bitiren Jorge Jesus, “Artık Fenerbahçe’nin teknik direktörü değilim” dedi.

Portekizli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada, “Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz’e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜNDEN İTİBAREN BURADA DEĞİLİM’

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası finalini güzel bir şekilde bitirdiklerini ve kupayı kazandıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu: “Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye’ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe’nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim.”

‘DUYGU DOLU BİR HALK’

“Buradan derin izlerle ayrılıyorum.” diyen Jesus, “Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE 40. YABANCI OLMUŞTU

Sarı-lacivertlilerin 116 yıllık tarihinde futbol takımında bugüne dek 40 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı. Jorge Jesus Fenerbahçe’de 40. yabancı teknik direktördü. Jorge Jesus, Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin 4. yabancı teknik direktörü olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 2018-2019 sezonunda göreve başlayan başkan Ali Koç, ilk teknik direktörü olarak Hollandalı Phillip Cocu’yu takımın başına getirdi. Cocu döneminde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamla yolları ayırırken, Cocu’nun yardımcısı Erwin Koeman ile yoluna devam etme kararı aldı.

Söz konusu kötü sürecin devam etmesi ve taraftarın yoğun ısrarı sonrasında Koeman ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, sezonu Ersun Yanal yönetiminde tamamladı. Bir sonraki sezona Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, Yanal’ın görevinden ayrılmasının ardından bu sefer sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile mücadelesini yaptı.

İSMAİL KARTAL SONRASI GELMİŞTİ

2020-2021 sezonunda Ali Koç, teknik direktörlüğe Erol Bulut’u getirdi. Teknik direktör istikrarını bu sezon da sağlayamayan sarı-lacivertli takım Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde maçlara çıktı.

Geçen sezon bir kez daha yabancı teknik adam tercihinde bulunan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, sezona Portekizli Vitor Pereira yönetiminde başladı. Sarı-lacivertli takımda 2015-2016 sezonunda da görev yapan Pereira, Koç döneminin üçüncü yabancı teknik adamı oldu. Pereira ile de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonun kalan bölümünde İsmail Kartal yönetiminde daha başarılı sonuçlara imza attı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç yönetimi, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Vitor Pereira’nın ardından 4. yabancı teknik direktöründe tercihini Jorge Jesus ile kullanmıştı.

JESUS’UN KARİYER GEÇMİŞİ…

Profesyonel futbol yaşamına Portekiz’in Sporting Lizbon ekibinde başlayan 67 yaşındaki Jesus, 1989 yılında futbol kariyerini noktalayarak, teknik adamlık görevine soyundu. Fenerbahçe’ye gelmeden önce 14 ayrı kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Jesus, sırasıyla Amaro, Felgueiras, Uniao Maderia, Vitoria Setubal, Estrela, Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Flamengo’da çalıştı.

Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo’da kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan deneyimli teknik adam, Estrela, Felgueiras ve Benfica’yı 2 ayrı dönemde çalıştırdı.

Portekiz ve Brezilya’da lig şampiyonlukları bulunan tecrübeli teknik adam, Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası Copa Libertadores’i kazanma başarısı gösterdi. Jesus ayrıca 2 kez de UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi. Jorge Jesus kariyerinde, 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Libertadores Kupası, 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Süper Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası, 1 UEFA Intertoto Kupası ve 1 Carioca Şampiyonası Kupası’na uzandı.