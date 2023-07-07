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Fillerle ortak bir özelliğimiz varmış

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Bilim insanları, fillerin yeme alışkanlıklarının insanlar gibi fizyolojik ihtiyaçlara göre çeşitlendiğini keşfetti.
Fillerle ortak bir özelliğimiz varmış

AA’nın İngiliz gazetesi The Independent’tan aktardığına göre ABD Brown Üniversitesi’nden araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Afrika fillerinin yeme alışkanlıklarına odaklandı.

Araştırma kapsamında Kenya’daki filler boyunlarındaki GPS tasmalarıyla takip edilerek geride bıraktıkları dışkı örnekleri toplandı.

DNA metabarkodlama yöntemiyle numuneler üzerinde çalışan araştırmacılar, bir numunede 137 tür bitkiye rastlayabilirken araştırma boyunca 367 bitki çeşidi tespit etti.

Yağışlı aylarda ot yiyorlar

Bunun yanı sıra, fillerin derilerindeki kıllarda yapılan kararlı karbon izotopları incelemesi, fillerin yağışlı aylarda otları tercih ederken kurak mevsimde ağaç yapraklarına yöneldiği tezini doğruladı.

Hamileliklerinde aşeriyorlar

Ayrıca dişi fillerin hamilelikleri boyunca bazı bitkileri aşerdiği de ortaya çıkarıldı.

Araştırma yazarlarından Tyler Kartzinel, “Fil bakıcıları, hayvanların ihtiyaç duyduğu besini tüketmediğinde hayatta kalabileceğini ancak refah içinde yaşayamayacağını unutmamalı” dedi.

Araştırma yazarları, farklı yeme alışkanlıkları bulunan fillerin rekabete girmeden sürüyle birlikte toplayıcılık yapmasının sürüyü kenetlediğini fakat iklim değişikliğiyle kıtada azalan kaynaklar karşısında türün hayatta kalma şansının azaldığı yorumunu yaptı.

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