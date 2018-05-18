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Final Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3 galibiyete ulaşan takımın Lig Şampiyonu olacağı final serisinin üçüncü maçı oynanıyor.
Final Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, müsabaka 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 14.00’da, Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Final Serisinin ilk maçını Fenerbahçe, ikinci maçını da Yakın Doğu Üniversitesi’nin kazandığı seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu: “Serinin En Zor Maçı”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, deplasmanda oynayacakları üçüncü maç için “serinin en zor maçı” değerlendirmesinde bulundu.  

Bu maçı kırılma noktası olarak nitelendiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “Öncelikle maçın rakip sahada olması işleri zorlaştırıyor. Rakibimiz kendi sahasında maç kaybetmek istemeyecektir. Zira kendi sahalarındaki kaybederlerse geriye düşmüş olacaklar ve bu yüzden sert bir savunma geliştireceklerdir. Seride 1-1 eşitlik var ve iki takım içinde kırılma noktası olan bir maç. Mücadele gücü yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de rakibimizin bu savunma gücünün farkındayız ve iyi mücadele ederek maçı kazanmak istiyoruz” dedi. 

Serinin ikinci maçında hırsla mücadele ettiklerini ve tüm oyuncuların en güzel şekilde sahada kendilerini gösterdiğini dile getiren Zafer Kalaycıoğlu, “İyi savunma yaptık ve rakibimiz bu anlayışı çözemedi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yine aynı şekilde sıkı savunmamız ile oyunu yönlendiren ve kontrolü elinde tutan taraf olarak maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz” dedi.

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