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Fırtına hava taşımacılığını da etkiledi: İstanbul, Ankara ve Antalya’da rötarlar ve sefer iptalleri

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Türkiye’nin güneybatı ve batı kesimlerini etkileyen fırtına hava taşımacılığını da etkiledi.
Fırtına hava taşımacılığını da etkiledi: İstanbul, Ankara ve Antalya’da rötarlar ve sefer iptalleri

İstanbul Havalimanı’nda kalkışlarda ortalama 40 dakikaya ulaşan rötarlar yaşanıyor.

Havacılık haber sitesi Airporthaber’e göre THY, Pegasus ve yabancı havayolları iç ve dış hatlarda 10 civarında sefer iptal edildi.

Flightradar24 sitesi, İstanbul Havalimanı etrafında rüzgarın saatte 68 kilometre hıza çıktığını ve kalkışlarda 40 dakika civarında rötar yaşandığı gösteriyor.

Aynı siteye göre Antalya ve Ankara’da da inişlerde rötarlar var.

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