Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanması çağrısı

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, fitrelerin, derneğin binlerce hastaya her şekilde hizmet verilebilmesinin en büyük kaynağı olduğunu belirtti.
Fitre bağışlarının derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresindeki ofisine 27 -31 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında bağışlanabileceği kaydedildi. Derneğin, 1 Haziran Cumartesi günü ise 08.30-15.00 saatleri arasında açık olacağı vurgulandı.
Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan “2. El Satış Dükkanı”ndan uygun fiyata giysi alışverişi yapabileceğine işaret edildi.
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