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Fransız iş adamı eski ortaklarından intikam almak için 1.1 milyon avroluk bitcoin çaldı

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Fransa’da kendisini kovan eski iş ortaklarından intikam almak isteyen bir adam, eski firmasından 1.1 milyon avro (yaklaşık 7 milyon 327 bin lira) değerinde bitcoin çaldı.
Fransız iş adamı eski ortaklarından intikam almak için 1.1 milyon avroluk bitcoin çaldı

Sputnik’teki habere göre, bir grup arkadaş 2013 yılında Fransa’da bir bilişim şirketi kurdu. Şirketin karı giderek büyürken, ortaklar arasında da anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Kriz, kurucu ortaklardan birinin işten kovulmasıyla sonuçlandı.

Fransa dışında iş arayan adam, eski ortaklarından intikam almak istedi. Bunun üzerine Aralık 2018 ile Ocak 2019 arasındaki iki aylık dönemde şirketin hesabından 1.1 milyon avro (yaklaşık 7 milyon 327 bin lira) değerinde 182 bitcoin çaldı.

Kırmızı alarm verdirecek çekim limitini aşmamış

Şirketin işleyişine dair bilgisi olan adam, bu süreçte otomatik olarak kırmızı alarm verdirecek çekim limitini aşmamaya dikkat etti. Ancak şirketin paranın kaybolduğunu anlaması uzun sürmedi ve olay polise aktarıldı. Birkaç aylık soruşturmanın ardından çalınan bitcoinlerin tutulduğu dijital cüzdanın sahibi saptanabildi.

Bu arada Fransa’ya döndüğü belirlenen adam bir hafta önce Normandiya’nın eski bölgelerinden biri olan Calvados’ta gözaltına alındı. İntikam amacıyla hareket ettiğini itiraf eden adam hırsızlık, kara para aklama, otomatik bilgi işlem sistemine yasadışı erişim yapmakla suçlandı.

Tutuksuz yargılanan adama hüküm verilene kadar seyahat yasağı konuldu.

Olay, Fransa tarihinin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak anılıyor.

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