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Ukrayna gündemli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Çekya'nın başkenti Prag'da, Washington Zirvesi öncesinde başta Ukrayna'ya destek olmak üzere İttifakın gündemindeki konuları ele almak üzere bir araya geldiği gayriresmi toplantı başladı.
Ukrayna gündemli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Bu sene 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık niteliğindeki toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Toplantının gündem maddelerini, uygulanmakta olan savunma planları ve bunların güçlendirilmesi, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesi oluşturuyor.

Bakanlar, İttifakın gündemindeki caydırıcılık ve savunma bağlantılı meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Özellikle hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılacak toplantıda, Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaştırılmasının ve İttifak içinde adil yük paylaşımının yolları aranacak.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in, tartışma ve anlaşmazlıklara yol açan "müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını hedef almasına izin verilmesi" fikrinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Stoltenberg, toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın yeni bir cephe açtığına işaret ederek, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için NATO silahlarını Rus topraklarını hedef almak için kullanabilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bir diğer önemli gündem maddesinin de 1 Ekim'de görev süresi sona erecek Genel Sekreter Stoltenberg'in yerine kimin geleceği konusu olması bekleniyor.

Müttefiklerin, mevcut adaylar Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte arasında fikir birliğine varması ve kararın Washington Zirvesi'nde duyurulması planlanıyor.

NATO dışişleri bakanları, gayriresmi formatta senede bir kez müttefik ülkelerden birinde toplanarak, yıllık zirve hazırlıklarını ele alıyor.

"Rusya sadece Ukrayna'yı değil hepimizi tehdit ediyor"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, yaptığı açılış konuşmasında, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını, Soğuk Savaşı'ın sonlandırıldığı Czernin Sarayı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Lipavsky, ülkesinde en son NATO toplantısının 22 yıl önce yapıldığını, bu süreçte üye ülke sayısının arttığını belirterek, "NATO'nun kapılarını özellike Ukrayna olmak üzere yeni üyelere açmasının" önemine işaret etti.

Rusya'nın siber saldırılarına karşı güçlü ve kararlı yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Lipavsky, "Çünkü Rusya sadece Ukrayna'yı değil hepimizi tehdit ediyor." dedi.

Ukrayna'ya yardımların iyi şekilde tanımlanması gerektiğini vurgulayan Lipavsky, Ukrayna'ya tank ve top mermisi tedarik edilmesi için başlattıkları inisiyatife destek veren ülkelere teşekkürlerini iletti.

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