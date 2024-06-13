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BM: Dünya genelinde mülteci sayısı 120 milyona ulaştı

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Birleşmiş Milletler mülteci örgütü UNHCR, dünya genelinde mülteci sayısının Nisan ayı sonunda 120 milyona ulaştığını açıkladı.
BM: Dünya genelinde mülteci sayısı 120 milyona ulaştı

Yeni rakamlar, savaş ve şiddetin küresel ölçekte tırmanması ve doğal afetlerin artmasıyla birlikte, ülkelerinden kaçan ya da kaçmak zorunda kalan insanların 2023 yılı sonunda 117,3 milyonu bulduğunu gösteriyor.

Kuruluş, bu yılın ilk dört ayında zorla yerinden edilme rakamlarının da eklenmesiyle bu sayının 120 milyona ulaştığını tahmin ediyor.

Bu rakam 2022 yılı sonuna kıyasla yüzde 8'lik bir artış anlamına geliyor ve 8,8 milyon kişinin eklenmesiyle kuruluşun kayıt tutmaya başlamasından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Her 69 kişiden biri ya da tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5'i şu anda zorla yerinden edilmiş durumda. On yıl önce yerinden edilenlerin toplam nüfusa oranı her 125 kişiden 1'iydi. Yani on yılda neredeyse iki kat bir artış söz konusu.

Bu rakam her dakika en az 20 kişinin çatışma, zulüm ya da terörden kaçmak için her şeyini geride bırakmak zorunda kaldığı anlamına geliyor.

UNHCR yeni verileri 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün hemen öncesinde açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi "Bu çarpıcı ve artan rakamların ardında sayısız insan trajedisi yatıyor" dedi ve uluslararası toplumu zorla yerinden edilmenin temel nedenleriyle mücadele etmek üzere acilen harekete geçmeye çağırdı.

Mülteciler nerelerden kaçıyor?

Rapora göre 2023'te mültecilerin yüzde 73'ü sadece beş ülkeden geldi: Afganistan, Suriye, Venezuela, Ukrayna ve Sudan.

Suriye, 12 yıldır süren iç savaş nedeniyle 2023 yılı sonuna kadar ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen 13,8 milyon kişi ile dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin merkezi olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde en fazla mülteci her biri 6,4 milyon ile Afganistan ve Suriye'den.

Bu iki ülke birlikte UNHCR'nin yetki alanındaki tüm mültecilerin üçte birine denk geliyor.

Bunları Venezuela (6,1 milyon mülteci ve uluslararası korumaya muhtaç diğer kişiler) ve Ukrayna (6,0 milyon mülteci) takip ediyor.

Küresel rakamlardaki bu yılki artış esas olarak Sudan'daki iç savaştan kaynaklandı. 2023 yılı sonuna kadar bu ülkede yaklaşık 11 milyon Sudanlı yerinden edildi.

Geçen yıl 6,4 milyondan fazla insan, Taliban'ın 2021'de yönetimi ele geçirmesinin ardından daha iyi bir yaşam arayışıyla Afganistan'dan kaçtı.

Petrol devi Venezuela'nın ekonomisinin 2013'ten beri iktidarda olan sosyalist Devlet Başkanı Nicolás Maduro döneminde çökmesiyle altı milyondan fazla insan ülkeyi terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve iki ülke arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'yı terk eden mülteci sayısı 2023 yılı sonunda altı milyona ulaştı.

BM'nin Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı UNRWA'ya göre, Gazze'deki savaş nedeniyle, Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan (nüfusun yüzde 75'i) çoğu zaman birden fazla kez yerinden edildi.

2023 yılı sonunda mültecilerin yüzde 69'u komşu ülkelerde barınıyor.

Düşük ve orta gelirli ülkeler, dünyadaki mültecilerin çoğunluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor; mültecilerin yüzde 75'i düşük ve orta gelirli ülkelerde konaklıyor.

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