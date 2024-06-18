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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

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Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6’ya yükseldi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mayıs ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6’ya yükseldi. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise nisanda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,7 oldu.

AB'de TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,83 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,04 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre mayısta enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,3 ile Hırvatistan, yüzde 3,9 ile Macaristan ve yüzde 3,8 ile Portekiz oldu.

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