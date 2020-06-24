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Gana'da Kovid-19 Vakası Sayısı 14 Bin 568'e Yükseldi

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Gana'da Kovid-19 Vakası Sayısı 14 Bin 568'e Yükseldi
Gana'da Kovid-19 Vakası Sayısı 14 Bin 568'e Yükseldi

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede toplam 277 bin 550 Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi.

Vaka sayısının, son 24 saatte 414 artarak 14 bin 568'e yükseldiğini belirten Kuma-Aboagye, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 95'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 907 olduğunu kaydetti.

Kuma-Aboagye, ülkede her gün vaka sayısının arttığına dikkati çekerek halkın, salgına karşı alınan tüm tedbirlere uymasını istedi.

Gana'da başkent Akra ile Ashanti, Western ve Central, vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

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