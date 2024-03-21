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Gardiyanoğlu: Kalıcı ve sürekli sosyal hizmet politikalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz

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18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan yaşlılar, Girne’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Gardiyanoğlu: Kalıcı ve sürekli sosyal hizmet politikalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Acapulco Otel sponsorluğunda düzenlenen yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, eşi Zeliş Gardiyanoğlu ve bakanlık bürokratları da katılarak yaşlıları yalnız bırakmadı.

Bir 7 kişi görseli olabilir

Dokuz bölgede, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan 200 yaşlının katıldığı yemekte, yaşlılar gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit yemekte yaptığı konuşmada, Daire olarak yalnızca bir gün değil her gün yaşlılarla birlikte olduklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir 7 kişi ve masa görseli olabilir

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gadiyanoğlu da konuşmasında, yaşlıların gelecek kuşaklara rehber, dün ile bugün arasında bir köprü olduğunu kaydetti.

Yaşlılardan edinen bilgi, tecrübe ve terbiyenin çok değerli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, yalnızca yılda bir hafta değil, her zaman Bakanlık olarak yaşlıların yanında olmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bir 6 kişi ve masa görseli olabilir

Bakanlık olarak 2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini anımsatan Gardiyanoğlu, kalıcı ve sürekli sosyal hizmet politikaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen yemeğin gerçekleşmesine katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ve Acapulco Otel yetkililerine teşekkür etti.

Bir 6 kişi görseli olabilir

Gardiyanoğlu, yaşlıların tek tek masalarını da gezerek, onlarla sohbet etti.

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