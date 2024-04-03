Gazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen’ın 7 personelinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ile ilgili İsrail ordusu özür diledi.

Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen’ın 7 personelinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ile ilgili İsrail ordusu özür diledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırının “yanlış kimliklendirme” sonucu yapıldığını iddia etti.

Halevi, saldırı için “Gece saatleriydi ve karmaşık bir ortam vardı. Ama olmamalıydı” sözlerini sarf etti.

Ancak yardım kuruluşunun direktörü Erin Gore, saldırının “hedef alınarak” yapıldığını düşünüyor.

Hava saldısında yardım görevlileri ile güvenliği sağlayanları taşıyan üç araç da vuruldu.

Araçların tavan bölümünde yardım kuruluşunun logosu bulunuyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırı ile ilgili olarak “Savaşta bunlar olur” savunmasını yapıyor.

Ancak İsrail'de yayınlanan liberal sol çizgideki Haaretz gazetesi, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "saldırının arkasında koordinasyon sorunlarının değil, sahadaki komutanların disiplinsizliğinin olduğunun" değerlendirildiğini yazdı.

Yüksek tirajlı Haaretz’e konuşan kaynaklara göre, saldırı emrini veren komutanlar “emir ve talimatlara aykırı" davrandı.

BBC’nin Ortadoğu muhabiri Yolande Knell, yardım konvoyunun 100 tonluk bir yardımı indirdikleri depoyu terk ettikten hemen sonra vurulduğunu aktarıyor.

Kuruluşun, saldırıya uğramadan önce dört gemilik filodan yalnızca birinin boşaltılabildiği kaydediliyor.

Biden tonunu değiştirdi

Tel Aviv’e uluslararası baskılar bu saldırı sonrası arttı.

ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail sivillerin hayatını korumak için yeterince çabalamadı” ifadelerini kullandı.

Biden daha önce, Tel Aviv’in daha fazla çabalaması gerektiğini ifade ediyordu.

Saldırıda ABD ve Kanada vatandaşlığı bulunan bir yardım görevlisi de öldürüldü.

Biden açıklamasında, saldırı soruşturmasının hızla sonlandırılmasını ve sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Gazze’deki durumun “giderek katlanılamaz” hale geldiğini söyledi.

BBC’ye konuşan eski İngiliz Ulusal Güvenlik Danışmanı Peter Ricketts, “silah satışını durdurarak” İsrail’e mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

World Central Kitchen (WCK), görevlilerinin içinde bulunduğu araçlar, Deyr El Balah'ta bir depodan ayrıldıktan sonra saldırıya uğradı.

Kuruluş, Gazze içinde yer değiştirirken İsrail ordusu ile iletişim kurduklarını kaydediyor.

WCK, hava saldırısı sonrası bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. Kuruluş, saldırı öncesi Gazze çapında 67 mutfakta, yaklaşık 350 bin kişiye günlük yemek dağıtımı yapıyordu.

WCK Gazze'de gıda yardımı ve hazır yiyecek dağıtıyor.

Kuruluş geçen ay Gazze'de 175 gün içinde 42 milyon öğünden fazla gıda dağıttığını açıklamıştı.

ABD merkezli bir diğer STK olan Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (Anera) da Gazze'deki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.