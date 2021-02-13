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Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor

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Prof. Dr. Levent Öztürk, "Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar." dedi
Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeterli ve sağlıklı uykunun vücut ve ruh sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Uykusuzluğun dikkat, öğrenme ve bellek gibi beynin yüksek fonksiyonlarını etkilediğini ifade eden Öztürk, "Dikkat gerektiren işleri yaparken uykusuz kalmak işimizi son derece etkileyebiliyor. Öğrenciler, dersleri öğrenme zorluğu yaşayabilirler" dedi.

 

Öztürk, uykusuzluğun büyüme, gelişme ve vücudun kendini tamir etme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

YETERSİZ UYKU BOY KISALIĞINA NEDEN OLUYOR

Gece derin uykuda salgılanan büyüme hormonunun insan vücuduna pek çok faydası olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Eğer büyüme çağında bir çocuksak yeteri kadar uyumadığımız zaman boy potansiyelimizi ortaya koyamayabiliriz. Mesela genetik yapı olarak 180 santimetre boya sahip olacakken yetersiz uyku nedeniyle belki de 175 santimetrede kalacaktır ve boyu daha kısa olacaktır. Erişkinlik döneminde ise gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar. O yüzden hasta olan ya da yaralanma geçiren kişilere 'dinlenmenize dikkat edin ve uyuyun' deriz. Uyuduğumuz zaman daha hızlı toparlanabiliriz. Hastalık dönemlerinde de yeterli uykuyu almaya özen göstermeliyiz."

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