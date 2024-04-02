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Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek

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Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı köylere yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek

 Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı köylere yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak köy ve bölgeler şöyle:

“Nergisli köyü, Nergisli su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar ve su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan köyü, Akdoğan askeri tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Arkın Otel, Noyanlar sitesi 19 ve 21 bölgeleri.”

 

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