Gemide ölü olarak bulunan şahsın kimliği belirlendi

Polis, 49 yaşındaki Jan Brezina’nın canına kıydığını açıkladı.
Bugün saat 14.00 sıralarında Turizm Limanı’nda demirli Santa Kristina adlı teknenin kamarasında ölü bulunan Jan Brezina’yla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis, 49 yaşındaki Jan Brezina’nın canına kıydığını açıkladı.
Bugün saat 14.00 sıralarında Turizm Limanı’nda demirli Santa Kristina adlı teknenin kamarasında ölü bulunan Jan Brezina’yla ilgili soruşturma sürüyor.
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