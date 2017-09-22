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Gemide ölü olarak bulunan şahsın kimliği belirlendi

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Gemide ölü olarak bulunan şahsın kimliği belirlendi
Çekya uyruklu bir kişi, Girne’de Turizm Limanı’ndaki bir teknenin kamarasında ölü bulundu.

Polis, 49 yaşındaki Jan Brezina’nın canına kıydığını açıkladı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Turizm Limanı’nda demirli Santa Kristina adlı teknenin kamarasında ölü bulunan Jan Brezina’yla ilgili soruşturma sürüyor.

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