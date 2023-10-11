  • BIST 8481.4
  • Altın 1662.391
  • Dolar 27.727
  • Euro 29.4331
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!

» »
Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!
Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!

Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!

İşte kulüp as başkanı Cem Kanat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimine geldiğimiz günden bugüne hiçbir kurumla hiçbir kulüple gereksiz tartışmalara girmedik. Hep futbol nasıl gelişir nasıl gençlerimize daha fazla nasıl yararlı oluruz düşüncesi ile ilerledik. Kendi kulübümüze odaklanıp geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak daha yavaş ama emin adımlarla kulübümüzü tesisleşme , alt yapı , gelir getirici faaliyetler tarafında ilerletmeye çalıştık. 
Geldiğimiz noktada sesimizin çıkmadığından gerekli lobilere girmediğimiz den dolayı kulübümüze zarar vermeye başladık. 2023-2024 sezonu başladığından son Çetinkaya maçına kadar sürekli bilinçli veya bilinçsiz yaralar aldık.  Son Çetinkaya maçında yaşadıklarımız bizleri ve taraftarlarımızı çileden çıkardı.  İki yıldır maçlarımıza istemediğimiz hakemi neye dayanarak bize yolladıklarını çok merak ediyorum. Hazırlık maçlarında dahi bize olan art niyetini belli eden dördüncü hakem olarak geldiği maçlarda bile geldiği tüm maçlarımızda olaya sebep veren bu hakem bize neden verildi? Hangi lobiler bunu istedi. Centilmenlik anlayışı ile devam ettiğimiz lig de bizleri daha fazla kışkırtmak mı istiyorsunuz. Yapılan hataların cezasını kim verecek ? İçerde yazılı belgemiz olmasına rağmen gönderdiniz ve sonucu gördünüz. Cezasını yine bize mi kestiniz?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Attila’dan 3 Yıllık İmza..!05 Ekim 2023 Perşembe 08:48
  • THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı04 Ekim 2023 Çarşamba 12:09
  • Anadolu Efesli Elijah Bryant Avrupa'da yeniden zirveyi hedefliyor03 Ekim 2023 Salı 13:00
  • Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic02 Ekim 2023 Pazartesi 15:02
  • Shane Larkin'in 5 maçlık cezası onandı02 Ekim 2023 Pazartesi 14:32
  • FIBA Süper Kupa Fenerbahçe Alagöz'ün29 Eylül 2023 Cuma 10:25
  • Hidayet Türkoğlu: Larkin ve Wilbekin'in durumuyla ilgili karara varılacak28 Eylül 2023 Perşembe 15:41
  • Basketbol Süper Ligi 58 yaşında28 Eylül 2023 Perşembe 12:34
  • Basketbol'da seçimsiz Genel Kurul, Mevlit başkan...28 Eylül 2023 Perşembe 09:14
  • Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde27 Eylül 2023 Çarşamba 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti