Gençler Birliği'nden hakemlere ver yansın!

İşte kulüp as başkanı Cem Kanat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimine geldiğimiz günden bugüne hiçbir kurumla hiçbir kulüple gereksiz tartışmalara girmedik. Hep futbol nasıl gelişir nasıl gençlerimize daha fazla nasıl yararlı oluruz düşüncesi ile ilerledik. Kendi kulübümüze odaklanıp geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak daha yavaş ama emin adımlarla kulübümüzü tesisleşme , alt yapı , gelir getirici faaliyetler tarafında ilerletmeye çalıştık.

Geldiğimiz noktada sesimizin çıkmadığından gerekli lobilere girmediğimiz den dolayı kulübümüze zarar vermeye başladık. 2023-2024 sezonu başladığından son Çetinkaya maçına kadar sürekli bilinçli veya bilinçsiz yaralar aldık. Son Çetinkaya maçında yaşadıklarımız bizleri ve taraftarlarımızı çileden çıkardı. İki yıldır maçlarımıza istemediğimiz hakemi neye dayanarak bize yolladıklarını çok merak ediyorum. Hazırlık maçlarında dahi bize olan art niyetini belli eden dördüncü hakem olarak geldiği maçlarda bile geldiği tüm maçlarımızda olaya sebep veren bu hakem bize neden verildi? Hangi lobiler bunu istedi. Centilmenlik anlayışı ile devam ettiğimiz lig de bizleri daha fazla kışkırtmak mı istiyorsunuz. Yapılan hataların cezasını kim verecek ? İçerde yazılı belgemiz olmasına rağmen gönderdiniz ve sonucu gördünüz. Cezasını yine bize mi kestiniz?