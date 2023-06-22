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Girne Belediye Başkanı Şenkul, eş başkanı olduğu UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eş başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Girne Belediye Başkanı Şenkul, eş başkanı olduğu UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Şenkul, uluslararası kuruluşların önemi ve finansal ortaklıkların etkilerine dikkat çektiği konuşmasına 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anarak başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının, yerel yönetimlerin iyi uygulama paylaşımlarını ve işbirliklerini pekiştirme olanağı sağlayan önemli uluslararası kuruluşların başında geldiğini kaydeden Şenkul, Kuzey Kıbrıs gibi, dünya diplomasisinden soyutlanmış ülkeler için, buralarda bulunmanın ve yönetimde söz sahibi olmanın değerine vurgu yaptı.

Şenkul, "Bu nedenle kentlerimizin diplomatik misyonunun aslında ülkemizi temsil ettiğini vurgulamak isterim." şeklinde konuştu.

Şenkul, “Yerelleşme, yerelden yönetim, iyi yönetişime giden yolu açar. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, vatandaşa daha iyi ve doğrudan hizmet sunabilmemizi sağlamaktadır. UCLG-MEWA gibi uluslararası kuruluşlar sayesinde belediyelerimiz, bilgi ve donanım paylaşımı yanında finansal ortaklıklar oluşturarak yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlamaktadır." dedi.

Şenkul, "Bu bağlamda bu güzel organizasyon ile bizleri bir araya getiren sekreteryamıza ve nazik ev sahipliği ile bizleri ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi' ne en içten teşekkürlerimi sunar, yönetim kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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