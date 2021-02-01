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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aşılama İşlemleri Başladı

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aşılama İşlemleri Başladı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aşılama İşlemleri Başladı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; sabah saatlerinde başlayan aşılama işlemlerinde toplam 102 kişiye aşı yapıldı.

Yarın sabah saat 09.00’da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edilecek.

80 yaş ve üzeri kişileri ( 01.01.1940 ve öncesinde doğanlar)

Covid-19 aşısı için Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak. İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

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