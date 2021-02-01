Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aşılama İşlemleri Başladı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; sabah saatlerinde başlayan aşılama işlemlerinde toplam 102 kişiye aşı yapıldı.
Yarın sabah saat 09.00’da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edilecek.
80 yaş ve üzeri kişileri ( 01.01.1940 ve öncesinde doğanlar)
Covid-19 aşısı için Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak. İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.
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