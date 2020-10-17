  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Girne ve Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 5 Kişi Tutuklandı

» »
Girne ve Güzelyurt’ta dün yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Girne ve Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 5 Kişi Tutuklandı

Girne ve Güzelyurt’ta dün yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Girne’de dün saat 15.00 sıralarında, N.R. (K-21)’nin evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu. Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi. 

Güzelyurt’ta dün gece 00.30 sıralarında, polis tarafından yapılan devriye sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan Z.M.J. (E-23), A.R.A.A. (E-21), A.H. (K-24) ve M.H’nin (K-26) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, içinde uyuşturucu bulunan üç sigara izmaritinin de bulunduğu arama sonucu, bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Baskını'nda 1 Kişi Gözaltına Alındı!17 Ekim 2020 Cumartesi 11:31
  • 3 bin TL’ye Oy Mu Satın Alınıyor?17 Ekim 2020 Cumartesi 11:24
  • Pilli:Korona virüs tedavisi gören ve hayatını kaybeden "Aziz Çavlin"e başsağılı diledi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
  • Pompeo'dan "Kapalı Maraş'ın Açılması Gözden Geçirilsin" Açıklaması17 Ekim 2020 Cumartesi 10:35
  • Covid-19 Hastası "Aziz Çavlin" Yaşamını Yitirdi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
  • Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi17 Ekim 2020 Cumartesi 08:31
  • Lefkoşa'da Akıncı Erhürman yürüyüşü mitinge dönüştü16 Ekim 2020 Cuma 22:39
  • Paravanın arkasına cep telefonu ve çantayla girmek yasak16 Ekim 2020 Cuma 20:15
  • Ercan Hoşkara: Seçilmiş Cumhurbaşkanını vatan haini ya da Türkiye düşmanı ilan etmeyeceğiz.16 Ekim 2020 Cuma 19:22
  • KKTC'de bugün 5 yeni vaka 2'si yerel16 Ekim 2020 Cuma 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti