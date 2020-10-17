Girne ve Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 5 Kişi Tutuklandı

Girne ve Güzelyurt’ta dün yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Girne ve Güzelyurt’ta dün yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Girne’de dün saat 15.00 sıralarında, N.R. (K-21)’nin evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu. Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Güzelyurt’ta dün gece 00.30 sıralarında, polis tarafından yapılan devriye sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan Z.M.J. (E-23), A.R.A.A. (E-21), A.H. (K-24) ve M.H’nin (K-26) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, içinde uyuşturucu bulunan üç sigara izmaritinin de bulunduğu arama sonucu, bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.