Girne’de Sivrisineklerle Mücadele Yıl Boyunca Devam Ediyor

Halk sağlığı için önemli bir sağlık riski oluşturan sivrisinekler ile ilgili Girne Belediyesi olarak yılın dört mevsimi devam etmekte olan planlı bir mücadele yapılmaktadır. Ancak mevsimsel geçişlerde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek larvalarının üreme hızlarındaki artış; bu yıl ada genelinde yaşanan gecikmeli yağmur geçişleri ve mevsimsel döngünün gecikmesi nedenleriyle son yılların en yüksek sivrisinek popülasyonu oluşumuna sebebiyet vermiştir.

Girne Belediyesi olarak, Merkezi devletin Sağlık Bakanlığı birimleri ile teknik istişareler de gözetilerek Adamız için yeni bir tür tespiti olarak kabul edilen Asya Kaplan türü sivrisinek için de bu yıl mücadele programı oluşturmuş ve bir süredir uygulamaya almış bulunuyoruz. Bu yeni tür sivrisinek de dahil olmak üzere Girne Belediyesinin kullandığı ilaçlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olup çevre ve halk sağlığı gözetilen bir uygulama planıyla yapılmaktadır. Kullanılan teknik donanım, ayrıca uygulama ekibi ile bir bütün olarak dünya standardında bir çalışma yürütülmektedir. Sivrisinek mücadelesinin yanında kemirgen, hamamböceği, karasinek ve pire-kene mücadelesi de program dahilinde aynı şekilde yılın her mevsimi kesintisiz devam etmektedir.

Ancak mevsimsel ısınma ve geciken yağmur geçişlerinin yarattığı yoğun popülasyonu düşürüp tam anlamıyla kontrol altında tutmak için siz değerli halkımızın iştirakine ivedi şekilde ihtiyaç duyulmaktadır:

- Bahçenizde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, lengerlerin, kullanılmayan araba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltın

- Sokak hayvanları için kaplara koyduğunuz suları en geç 3 gün içinde yenileyin

- Süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirin veya larvalarla beslenen balıklar kullanın

- Kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltın

- Kırık rögar kapaklarını yenileyin

- Açık su depolarınızı kapatın

- Çürük depolarınızı yenileyin

Ayrıca, genel uçkun şikayetlerinin de kontrol altına alınabilmesi için:

- Bahçenizdeki kuru otların temizliği

- Organik çöplerin bertarafı

- Çöp konteynerlerinin düzenli temizliği ve kapaklarının kapalı tutulması

önem taşımaktadır.

Belediye ekiplerinin planlı mücadelesine, küçük çabalar ile yukardaki uygulamalar eklendiği takdirde Girne’nin uçkun sinek sorununu da tümüyle aşmış olacağız. Sağlıklı bir kent için, her birinizi duyarlılıkla işbirliğine davet ediyoruz.