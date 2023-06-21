  • BIST 5.277,18
  • Altın 1466.358
  • Dolar 23.5696
  • Euro 25.7325
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Girne’de Sivrisineklerle Mücadele Yıl Boyunca Devam Ediyor

» »
Girne’de Sivrisineklerle Mücadele Yıl Boyunca Devam Ediyor
Girne’de Sivrisineklerle Mücadele Yıl Boyunca Devam Ediyor

Halk sağlığı için önemli bir sağlık riski oluşturan sivrisinekler ile ilgili Girne Belediyesi olarak yılın dört mevsimi devam etmekte olan planlı bir mücadele yapılmaktadır. Ancak mevsimsel geçişlerde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek larvalarının üreme hızlarındaki artış; bu yıl ada genelinde yaşanan gecikmeli yağmur geçişleri ve mevsimsel döngünün gecikmesi nedenleriyle son yılların en yüksek sivrisinek popülasyonu oluşumuna sebebiyet vermiştir.

 

Girne Belediyesi olarak, Merkezi devletin Sağlık Bakanlığı birimleri ile teknik istişareler de gözetilerek Adamız için yeni bir tür tespiti olarak kabul edilen Asya Kaplan türü sivrisinek için de bu yıl mücadele programı oluşturmuş ve bir süredir uygulamaya almış bulunuyoruz.  Bu yeni tür sivrisinek de dahil olmak üzere Girne Belediyesinin kullandığı ilaçlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olup çevre ve halk sağlığı gözetilen bir uygulama planıyla yapılmaktadır. Kullanılan teknik donanım, ayrıca uygulama ekibi ile bir bütün olarak dünya standardında bir çalışma yürütülmektedir.  Sivrisinek mücadelesinin yanında kemirgen, hamamböceği, karasinek ve pire-kene mücadelesi de program dahilinde aynı şekilde yılın her mevsimi kesintisiz devam etmektedir.

 

Ancak mevsimsel ısınma ve geciken yağmur geçişlerinin yarattığı yoğun popülasyonu düşürüp tam anlamıyla kontrol altında tutmak için siz değerli halkımızın iştirakine ivedi şekilde ihtiyaç duyulmaktadır:

 

- Bahçenizde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, lengerlerin, kullanılmayan araba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltın

- Sokak hayvanları için kaplara koyduğunuz suları en geç 3 gün içinde yenileyin

- Süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirin veya larvalarla beslenen balıklar kullanın

- Kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltın

- Kırık rögar kapaklarını yenileyin

- Açık su depolarınızı kapatın

- Çürük depolarınızı yenileyin

Ayrıca, genel uçkun şikayetlerinin de kontrol altına alınabilmesi için:

- Bahçenizdeki kuru otların temizliği

- Organik çöplerin bertarafı

- Çöp konteynerlerinin düzenli temizliği ve kapaklarının kapalı tutulması

önem taşımaktadır.

 

Belediye ekiplerinin planlı mücadelesine, küçük çabalar ile yukardaki uygulamalar eklendiği takdirde Girne’nin uçkun sinek sorununu da tümüyle aşmış olacağız. Sağlıklı bir kent için, her birinizi duyarlılıkla işbirliğine davet ediyoruz.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de bıçaklı kavga: Zanlılar teminata bağlandı17 Haziran 2023 Cumartesi 10:47
  • Girne'de Trafik Kazası!16 Haziran 2023 Cuma 11:29
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Arıtma sorunu konusunda tam sorumluluk aldık15 Haziran 2023 Perşembe 19:06
  • Girne'de 6 adet cep telefonu çaldı, tutuklandı!14 Haziran 2023 Çarşamba 16:36
  • Girne'de ani ölüm14 Haziran 2023 Çarşamba 16:36
  • Sahte ehliyet... Eğitmenlere ek tutukluluk13 Haziran 2023 Salı 20:19
  • Kent genelinde işletmelere bilgi güncellemesi yapılıyor13 Haziran 2023 Salı 19:48
  • Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi: Kadın emeğinin görünür kılınmasını hedefliyoruz13 Haziran 2023 Salı 14:49
  • Murat Şenkul: Girne’de kaçak işletmelere sıfır tolerans göstereceğiz13 Haziran 2023 Salı 13:59
  • Girne’de uyuşturucu operasyonu... 3 tutuklu!13 Haziran 2023 Salı 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti