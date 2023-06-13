  • BIST 5.486,90
  • Altın 1494.057
  • Dolar 23.6684
  • Euro 25.6019
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Girne’de uyuşturucu operasyonu... 3 tutuklu!

» »
Girne’de Narkotik tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Girne’de uyuşturucu operasyonu... 3 tutuklu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.U.E.(E-25), O.E.O.(E-21) ve E.U.(E-21)’in tasarruflarında toplam 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de sahte ehliyet belgesi düzenleyen 2 kişi tutuklandı11 Haziran 2023 Pazar 09:30
  • Girne'de Kavga! Yüzündeki Kemikleri Kırıldı10 Haziran 2023 Cumartesi 11:10
  • Sahte Evrak Düzenledi!10 Haziran 2023 Cumartesi 10:39
  • Girne'de Feci Olay! Bıçak ile Öldürmeye Çalıştı!09 Haziran 2023 Cuma 12:29
  • Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!09 Haziran 2023 Cuma 10:16
  • Girne'de Kumarhanede Hırsızlık07 Haziran 2023 Çarşamba 13:49
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti07 Haziran 2023 Çarşamba 13:43
  • Şenkul uyardı!07 Haziran 2023 Çarşamba 11:37
  • Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var07 Haziran 2023 Çarşamba 10:25
  • Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi06 Haziran 2023 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti