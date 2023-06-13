Girne’de uyuşturucu operasyonu... 3 tutuklu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.U.E.(E-25), O.E.O.(E-21) ve E.U.(E-21)’in tasarruflarında toplam 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
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