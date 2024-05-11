Girne'de Yetkisiz Alkollü İçki Satışı: Yasal İşlem Başlatıldı

Girne'de faaliyet gösteren bir barda yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmamasına rağmen muhtelif markalardaki alkollü içkilerin satışa sunulduğu tespit edildi

Girne'de 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 00:15 sıralarında gerçekleştirilen denetimde, CÖŞ (Çevik Kuvvet ve Özel Harekat) ekipleri tarafından bir barda yapılan kontrolde ciddi bir ihlal tespit edildi. İşletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli bir alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkilerin satışa sunulduğu belirlendi.

Bu durum, mevzuata aykırı şekilde alkollü içki satışı yapılması anlamına gelmektedir. İşletme sahibi veya sorumlusu hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Yasal işlem, ilgili yasalar çerçevesinde yapılan denetimlerin ciddiyetini ve halk sağlığına verilen önemi vurgulamaktadır