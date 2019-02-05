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Gönyeli'de Elektrik kesintisi

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Gönyelinin bir kısmına elektrik enerjisi verilemiyor.
Gönyeli'de Elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle, Gönyelinin bir kısmına elektrik enerjisi verilemiyor.

Kıbrı s Türk Elektrik Kurumu internet sayfasından yapılan açıklamada, saat 19.15’den yaklaşık 19.45’e kadar Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, : Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge’ye elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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