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Gümrüksüz Mal Tasarrufu

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
Gümrüksüz Mal Tasarrufu

1.         23.09.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen kontrol sonucu, M.G.(E-68)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 230 gram tütün ile 88 paket maraş otu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başaltılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         23.09.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Bostancı Sınır Kapısından KKTC’ye giriş yapan M.B.(E-35)’nin kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan denetim sonucu, 31 kg. kuzu ve dana eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başaltılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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