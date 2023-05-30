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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Brüksel’e gitti

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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gitti.
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Brüksel’e gitti

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, bugün yapılacak Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere dün, Brüksel’e gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplantının gündeminde 29-30 Haziran’da yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının ön hazırlıklarının bulunduğunu ve katılan bakanların görüş alışverişinde bulunacağını yazdı.

Haberde, toplantıda ele alınacak konular arasında Rusya-Ukrayna savaşı, AB-Çin ilişkileri, mülteci sorunu, ekonomi, savunma, güvenlik ve AB-NATO ilişkilerinin bulunduğu ifade edildi.

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