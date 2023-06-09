  • BIST 5.568,14
  • Altın 1480.154
  • Dolar 23.4376
  • Euro 25.2672
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Güney Kıbrıs’ta Hakemler Birliği binasına bombalı saldırı düzenlendi

» »
Lakatamya’da bulunan Hakemler Birliği binasına bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Hakemler Birliği binasına bombalı saldırı düzenlendi

Güney Kıbrıs’ta Lakatamya bölgesinde bulunan Hakemler Birliği binasına 08 Haziran Perşembe günü bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı.

Kapalı devre kamera sisteminden saldırganların motosikletle binmiş iki kişi olduklarının görüldüğü belirtilirken, saldırı sonucu binanın ön cephesi hasar gördü.

BIÇAKLI SALDIRI

Protara bölgesinde bir otelde 41 yaşındaki şahısa bıçaklı saldırı yapıldı. Söz konusu şahsın ciddi şekilde yaralandığını ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü yazan Alithia gazetesi, söz konusu olayın 38 yaşındaki failinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Gazete, 38 yaşındaki şahıs aleyhinde tutuklama kararı çıkarıldığını ve bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini ekledi.

LİMASOL’DA BIÇAKLAMA

Öte yandan Limasol’da dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, 23 yaşındaki bir şahsın bıçakla 4 yabancı uyruklu kişiye saldırmaktan ötürü tutuklandığını yazan gazete, olayla ilgisi bulunan iki kişinin daha aranmakta olduğunu, saldırı sonucu ise üç kişinin yaralandığını belirtti.

Gazete, yaralanan kişilerden birinin durumunun diğerlerine göre daha ciddi olduğunu ekledi.

AY. NAPA’DA İKİ DAİREDE UYUŞTURUCU

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Ay. Napa’da 21 ve 22 yaşlarındaki iki gencin dairesinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

21 yaşındaki gencin dairesinde mahkeme emriyle yapılan arama sonucunda 500 gram civarında hintkeneviri, 100 gram kokain, 5 gram hintkeneviri reçinesi, tartı ve 3 bin 500 Euro’dan fazla para ele geçirildi. 22 yaşındaki diğer gencin dairesinde yapılan aramada da 500 gram hintkeneviri, 565 gram hintkenviri reçinesi, 30 gram kokain, 15 adet hintkeneviri bitkisi bulundu.

Gazete, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları teyit edilen gençlerin polis tarafından tutuklandığını ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikos Hristodulidis’in bir sonraki durağı Strazburg07 Haziran 2023 Çarşamba 12:54
  • Rum hükümeti “Koruçam İşbirliği Merkezi’ne” ödenekleri durdurdu07 Haziran 2023 Çarşamba 12:43
  • Larnaka’da araç trafiğine kapalı yola girişi izin verilmeyen kişi, tartıştığı polise araçla vurdu07 Haziran 2023 Çarşamba 11:54
  • Ayia Napa’daki saldırı... "Darp eden kişiler tutuklandı"06 Haziran 2023 Salı 11:19
  • Güney Lefkoşa’da bir müteahhitlik şirketine bombalı saldırı!05 Haziran 2023 Pazartesi 12:51
  • Nikos Hristodulidis ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü05 Haziran 2023 Pazartesi 12:43
  • AKEL, Çinli yetkililerle bir araya geldi05 Haziran 2023 Pazartesi 11:40
  • Rumların Hristodulidis Hükümeti’nden memnun olmadığı iddia edildi04 Haziran 2023 Pazar 13:14
  • 8 yılda 46 kişi isim ve cinsiyet değiştirdi...03 Haziran 2023 Cumartesi 19:20
  • Güney Kıbrıs'ta yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,6 oldu02 Haziran 2023 Cuma 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti