  • BIST 5.103,55
  • Altın 1328.362
  • Dolar 20.879
  • Euro 22.5236
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Güney Kıbrıs'ta yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,6 oldu

» »
Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 3,6 oldu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,6 oldu

Güney Kıbrıs’ta enflasyonun 2021 yılının Mayıs ayından bugüne kadarki en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta mayıs ayı enflasyonunun son 12 ay için yüzde 3,6 larak belirlendiğini, Nisan ayında bu oranın yüzde 3,7 olduğunu aktardı.

Gazete, bu düşüşe karşın gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon oranının yıllık yüzde 8,38’le yüksek seviyelerde bulunmayı sürdürdüğünü belirtirken gıda fiyatlarındaki artışın tüm AB ülkelerinde yüksek seyrettiğini altını çizdi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yılın ilk üç ayında 6 milyar 200 milyon Euro olarak gerçekleştiğini, en büyük ekonomik faaliyet artışının ise toptan ve perakende ticarette görüldüğünü yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikos Hristodulidis ile Dimitriu, bakanların Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılmasını görüştü01 Haziran 2023 Perşembe 13:33
  • Afrodit gaz alanı Mısır’ın deniz tabanındaki boru hattıyla birleşecek01 Haziran 2023 Perşembe 13:17
  • Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü01 Haziran 2023 Perşembe 13:15
  • Alman parlamenterler Güney Kıbrıs'ta...01 Haziran 2023 Perşembe 13:15
  • Alman parlamenterler Güney Kıbrıs'ta...01 Haziran 2023 Perşembe 13:12
  • Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı işsizlik göstergesi AB ortalamasının üzerinde01 Haziran 2023 Perşembe 13:11
  • Rum Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulmasına karar verdi01 Haziran 2023 Perşembe 13:11
  • Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi KKTC’de “koyun-keçi çiçek hastalığı” görülmesi nedeniyle alarma geçti01 Haziran 2023 Perşembe 13:05
  • Güney Kıbrıs turizminde 2019 yılına göre yüzde 8’lik bir artış meydana geldi31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:28
  • Güney Kıbrıs turizminde 2019 yılına göre yüzde 8’lik bir artış meydana geldi31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti