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Güney Kıbrıs'taki işçiler Kuzey'e geçti

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Güney Kıbrıs'taki işçiler Kuzey'e geçti
Güney Kıbrıs'taki işçiler Kuzey'e geçti

Güney Kıbrıs'a çalışmak için geçen bir grup Kıbrıslı Türk Babalar Günü nedeniyle Kuzey'e geçti. 

Sabah saatlerinde Metehan Sınır kapısından kuzeye geçen işçiler 14 günlük karantinada kalmayacaklar. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtmişti.

Öte yandan Kuzey'e geçen işçilerin PCR testlerinin de yapılmış olduğu öğrenildi

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