Güney Lefkoşa’da bir müteahhitlik şirketine bombalı saldırı!

Güney Lefkoşa’ya bağlı Anthupoli bölgesinde bulunan bir müteahhitlik şirketine bomba konulduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, bahse konu şirkete konan el yapımı bombanın patlaması sonucu binada geniş çapta hasar meydana geldiğini yazdı.
Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlattı.
SAHTE PARA
Alithia gazetesi bir başka haberinde ise 20 yaşındaki bir gencin, sahte para kullanarak Ay.Napa’daki bir bardan içki almaya çalışması nedeniyle polis tarafından tutuklandığını yazdı.
Habere göre 20 yaşındaki gencin tasarrufunda sahte olduğu belirtilen 550 Euro tespit edildi.
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