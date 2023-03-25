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Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni yasa ve tüzükler…

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Rum yönetimi, Güney Kıbrıs’ta kalan Türk mallarının “dokunulmazlığına” son vermek için, şu anda Hukuk Dairesi’nde inceleme aşamasında bulunan iki değişiklik yasası ve tüzüğü hazırladı.
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni yasa ve tüzükler…

Nikos Anastasiadis hükümeti zamanında hazırlanan değişiklik yasa ve tüzükleri ile büyük ekonomik faaliyet bölgelerinde olup kira bedelleri yüksek ve “filet” kategorisinde olan Türk mallarının açık artırmadan sonra değerlendirmeye hazırlanıyor.

Politis’in “Kıbrıs Türk ‘Filetleri’ Açık Artırmaya Çıkarılıyor… Kıbrıs Türk Mallarını Yönetme ve İmtiyaz Tüzükleri Değişiyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğini” ve Rum yönetimini bugünkü sıkıntılardan kurtarmayı hedefleyen tüzük değişikliği ile Rum “göçmenlere”, tasarruflarındaki Türk mallarına yatırım yapmaya teşvik etmek için miras veya kiralama hakkı gibi ek haklar tanınıyor.

Getirilen yeni düzenlemenin önemli unsurlarından birinin de “Kıbrıs Türk Malları Fonu” gelirlerinin artırılması ve Rum göçmenlerin başka meseleleri için harcanması maksadıyla ekonomik faaliyetin büyük olduğu bölgelerde ‘filet’ (küçük parça/dilim) şeklinde yer alan Türk mallarının imtiyaz ve yönetim çerçevesinin yeniden yapılandırılması olduğu belirtildi.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak bu kategorideki Türk malları için temel yasaya “Vasilik ekonomik ve ticari değeri yüksek Türk mallarını belirleyip Tapu Dairesi’nin belirleyeceği değerden özel kriterlerle imtiyaz hakkı tanıyabilir” şeklinde yeni bir düzenleme getirilmekte olduğunu kaydetti. Tüzüklerde malların verilme prosedürlerinin, ihale yoluyla veya icra yöntemi gibi somut olarak belirlendiği kaydedildi.

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