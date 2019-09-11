Günsel Özkıraç'a dava açtı! Mahkemelik oldular

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın avukatlığını üstlendiği Suat Günsel, sahibi olduğu Yakındoğu Üniverisitesi’nin KIB-TEK’e olan borcunu kamuoyuna açıklayan EL-SEN’i ve sendika başkanınımız Kubilay Özkıraç’ı dava etmiş bulunmaktadır.

Öncelikle açılan bu dava ile Suat Günsel, KIB-TEK’e olan borcunu kabul etmiş bulunmaktadır. Çünkü EL-SEN’e ve başkanımız Kubilay Özkıraç’a yönlendirdiği ucuz suçlamaların tümü borcunun ifşa edilmesine olan tepkisinden kaynaklanmaktadır.

Günsel’in, avukatı olan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı aracılığıyla yaptığı suçlamaların tümü “küçük düşürme”, “kötü niyet”, “İtibar kırıcı” ve benzeri maddelerden oluşmaktadır. Şu net olarak bilinmelidir ki, ne tehditler, ne aracılar, ne de davalar bizi yıldıramaz. Sıradan vatandaş nasıl borcunu ödüyorsa, Suat Günsel de ayni şekilde borcunu ödemekle yükümlüdür. Ortada duran bu ayrımcılık karşısında Barolar Birliği Başkanı’nın, Suat Günsel’i savunması çok yakışık kalmıştır. Sayın Esendağlı’ya bu mücadelede Suat beyi savunma konusunda başarılar dileriz!

Diğer yandan dün itabarıyla Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, kamuoyuna yansıyan açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Sayın Bakana tavsiyemiz, konuşmak yerine atılan 4 maddelik mutabakat metnin altına attığı imzanın gerekliliklerini somut olarak yerine getirmesidir. EL-SEN’in ne yapması gerektiğine ve ne yapacağına Sayın Bakan değil EL-SEN Yönetim Kurulu karar verir. O nedenle daha ortaya icraat koymadan anlamsız açıklamalar yapması, süreci bulandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ayni şekilde bazı gazetelerin bilinçli olarak süreci çökertmeye çalışmalarının ve KIB-TEK ile EL-SEN’i anlamsız bir kavganın içene çekme girişimlerinin farkındayız. Bu tür ucuz taktiklere geçit verecek değiliz. Gereken herkes gerektiği yerde ve zamanda cevabını alacaktır.

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç