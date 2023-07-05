Guterres'in raporlarında 'lider' vurgusu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu rapor taslağında, Kıbrıs Rum tarafından AB’nin daha etkin müdahilliğini sağlama girişimlerine ilişkin hiçbir ifade yer almadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu ve UNFICYP rapor taslaklarını dün BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunduğu, iyi niyet misyonu rapor taslağında ise Kıbrıs Rum tarafından AB’nin daha etkin müdahilliğini sağlama girişimlerine ilişkin hiçbir ifade yer almadığı bildirildi.

“AB’NİN KIBRIS SORUNUNA DAHA ETKİN MÜDAHİLLİĞİ ÖNERİSİNDE GUTERRES’TEN DESTEK YOK”

Alithia gazetesi, “Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs Sorununa Daha Etkin Müdahilliği Önerisi Konusunda Guterres’ten Destek Yok” başlığı atlında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu rapor taslağının, UNFICYP’in görev süresine ilişkin raporu taslağıyla birlikte dün akşamüzeri Güvenlik Konseyi üyelerine sunulduğunu yazdı.

Gazete, iki raporun 13 Aralık 2022 ile 12 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını belirtirken Guterres’in raporunda “tarafların görüşleri arasında uçurum olduğu ve diyalog eksikliğinin sürmesinin ise ileri hareket etmek adına mesafeyi arttırdığı” vurgusunda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olması yönündeki girişimlerini bildiği halde raporunda bu konuya hiç değinmeyerek bu tür eylemleri bir nevi reddetmiş olduğu yorumunda bulunurken müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak özlü girişimlerin gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Guterres raporunda, tarafların atabilecekleri önemli adımlardan birinin BM’nin danışman ataması konusunda uzlaşıya varmaları olabileceğini belirtirken her iki liderin ve temsilcilerinin, çözüm için daha uygun bir ortam yaratılmasını sağlayacak, karşılıklı kabul edilebilir güven yaratıcı önlemlerde uzlaşmaları konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti.

Guterres raporunda ayrıca, karşılıklı geçiş noktalarının iyileştirilmesi ve yenilerinin açılmasının güven ortamını arttıracağını da vurguladı.

Gazete, Guterres’in raporunda, kapalı bölge Maraş konusundaki görüşünü değiştirmediğini ve taraflara “bir derecede eşit mesafede durmaya çalıştığını” iddia etti.

Habere göre raporunda, “tarafların ara bölge ve ara bölgeye yakın bölgelerde gerginliği arttıracak eylemlerden kaçınmalarını birçok kez vurguladığını” belirten Guterres, “kapalı bölge Maraş’taki gelişmelerden duyduğum endişeyi yinelemek ve BM’nin Maraş konusundaki görüşünün değişmediğini vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinde gerçekleştirdikleri olumlu dönüşü memnunlukla karşıladığını da belirten Guterres, “Kıbrıs’taki doğal kaynakların, iki toplumun da yararına olacak şekilde değerlendirilmeleri gerektiği ve doğal kaynaklar konusunda tarafların görüş ayrılıklarını aşmaları konusunda güçlü bir teşvik olduklarını” vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Olumlu Unsurlar Ancak Tavsiyeler – İki Liderden Acil Eyleme Geçmelerini İstiyor”.

Haravgi: “Guterres Çerçeve Anlaşması Olmadan Danışman Göndermiyor – BM Genel Sekreteri: İki Toplum Liderleri Özlü Diyalog Ortamı Yaratmalı”.

Politis: “Danışman Atanması Önemli Adım”.