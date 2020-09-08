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HAK-SEN'den Sendikal Platforma Destek

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Ülkemizde Covid 19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor.Yerel bulaşlar içimizde çoğalıyor.
HAK-SEN'den Sendikal Platforma Destek

Bakanlar Kurulunun bugün gerçekleştireceği toplantıda halkımız için ivedi olarak önleyici kararlar alması gerekiyor. HAKSEN Sendikası olarak Sendikal Platform'un dün almış olduğu kararları destekliyoruz.

Gerçekleştirilen Sendikal Platform Toplantı Kararları

Bulaşı artıracak kalabalıklar (dershaneler, kreşler, etütler, düğünler, konserler, eğlence mekanlarındaki toplu etkinlikler vb.) derhal durdurulmalı ve sıkı denetim altına alınmalıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği kategorideki tüm ülkelerden girişler 14 gün boyunca tamamen durdurulmalıdır. Bu süre sonunda giriş yapan herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmalıdır.

Hastanedeki Pandemi Ekibi ve Filyasyon Ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmelidir, destek ekipler oluşturulmalıdır. İlçelerde genişletilmiş random testler artırılmalıdır.

Ülke güvenli hale gelene kadar Kamu ve Özel Sektör çalışanları hak kaybına uğramadan seyrekleştirilerek, rotasyon usülü ile çalıştırılmalıdır. Okulların açılması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul’unun bilimsel görüşleri doğrultusunda olmalıdır.

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