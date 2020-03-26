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HAKSEN: "Ekonomik Önlemleri Asla Kabul Etmeyeceğiz"

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HAKSEN: "Ekonomik Önlemleri Asla Kabul Etmeyeceğiz"
HAKSEN: "Ekonomik Önlemleri Asla Kabul Etmeyeceğiz"

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketini asla kabul etmediğini, verdikleri önerileri hiçe sayanlara cevaplarının çok sert olacağını belirtti.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını sebebiyle ilan edilen idari tatil ve ardından kısmi sokağa çıkma yasağıyla ekonomik hayatın durma noktasına geldiğine işaret etti.

Hükümetin dün akşam açıkladığı ekonomik paketin kimseyi memnun etmediğini kaydeden Büyükoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok alandaki tedbirlerin eksik ve yetersiz olduğu pakette toplumun en düşük ücretli kesimleri açlığa ve sefalete mahkum edilirken, bankalara 'faizleri indirin' ricasında bulunma utancı bu topluma yaşatılmıştır. HAKSEN olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz. Üstüne üstlük bir de din dil ırk ayrımı yapan bir hükümetle karşı karşıya kaldık, güçlü olan yaşasın. Verdiğimiz önerileri hiçe sayanlara cevabımız çok sert olacak."

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