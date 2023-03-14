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Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

BİLGİNER'İN SON DURUMU

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.

Bilginer’in yapılacak geniş kapsamlı testlerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı - 1

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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