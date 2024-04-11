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Hamas, İsrail'in ateşkes için talep ettiği 40 rehinenin kendisinde bulunmadığını öne sürdü

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Bu iddia, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlunun öldürülmesinin ardından geldi
Hamas, İsrail'in ateşkes için talep ettiği 40 rehinenin kendisinde bulunmadığını öne sürdü

İsrailli kaynaklara göre Hamas, ateşkes görüşmelerinin ilk turundaki talepleri yerine getirmek için gereken 40 rehineye sahip olmadığını iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın 187 gündür elinde tuttuğu yaşlı erkekler, siviller ve hem kadın hem de erkek İsrail askerlerinden oluşan rehineleri serbest bırakması koşuluyla İsrail ve Hamas'ın 6 ila 8 haftalık ateşkesi kabul etmesini öngören bir planın gerçekleşmesi için çaba gösteriyor.

Axios'a göre anlaşma şartlarına göre İsrail, 100'den fazlası İsraillilerin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan 700 Filistinli güvenlik mahkumunu serbest bırakacak.

Ancak İsrail'in Channel 12 News kanalının aktardığına göre arabulucular, "insani yardım anlaşması kapsamında Hamas'ın kaçırılan 40 kişiyi serbest bırakma kabiliyetine sahip olmadığını ve İsrail'in istediği sayıdan daha az olan başka sayılarda ısrar ettiğini" söylüyor.

Haberlere göre İsrail ayrıca 40'ı tamamlamak için "tek haneli sayıda" savaşma çağında erkeklerin de eklenmesini talep etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi de CNN'e 7 Ekim katliamında rehin alınan 129 kişiden en az 33'ünün öldüğünü söyledi. Ancak son tartışmalar, kamuoyuna açıklanandan daha fazla rehinenin ölmüş olabileceği korkusuna yol açtı.

İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu öldürülmüş, Haniye, İsrail'i "intikam ve cinayet ruhuyla" hareket etmekle suçlamıştı.

Haniye'nin oğulları şu ana kadar savaşta öldürülen en bilinen isimler arasında yer alıyor. Ölümlerinin aylardır süren ateşkes görüşmelerini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.

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