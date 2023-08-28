Harmancı: 40 okulumuzdaki tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Eğitim yılı başlangıcı öncesi kamuya ait yaklaşık 40 okulumuzdaki tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Herkese günaydın, Ağustos ayı bitiyor ve Eylül demek okul demek.

Sevgili eğitmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim yılına en azından kafalarındaki bir dertten kurtarabilmek için yaz aylarında atıl kalıp oldukça temizlik gerektiren okullarımızdaki temizlik ve budama çalışmalarına başladık. Eğitim yılı başlangıcı öncesi kamuya ait yaklaşık 40 okulumuzdaki tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız.