Harmancı: Bu toprakları dürüst insanlara cehennem, suçlulara ise cennet vatan yapıyorsunuz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı'nın paylaşımı:

Hakkıyla devlete vergisini verip kayıt içinde kalan insanları enayi yerine koyan yasa gücünde kararnameyi de sonunda yaptılar.

Sadece %2,5 vergi ödeyerek kayıt dışı parasını gelip sisteme sokma işinin Türkiye’deki adı “varlık barışı”. Türkiye’de tam 7 kez uygulandı, yüzde beş vergi alınarak başlandı şu an hiç vergi vermenize gerek yok. Türkiye’de de tartışmaları beraberinde getirdi ama özellikle vergi adaletsizliği anlamında.

Her türlü sermaye girişini devlete ufak bir komisyon ödeyerek yasal hale getirebileceksiniz. Kayıt dışı sanal bet paranız mı var? Hay hay buyurun yüzde 2,5 alalım, illegal bir ticaret yaptınız parayı sisteme sokamadınız gelin sadece yüzde 2,5 ödeyerek sorgusuz sualsiz aklayalım. En azından vergi dairemiz, vergi açısından size bu parayı ne zaman kazandınız ? niye beyan etmediniz? nerede ve hangi yolla kazandınız? sorularını hiçbir şekilde sormayacak.

Normal ve uluslararası sistem içerisinde bir ülke olsak hani diğer kurumlar işin kontrol tarafını yürütecek diyeceğim ama halimizi biliyorsunuz. Bu işin kara para aklama operasyonuna dönüşmemesi için polis, ilgili tüm kamu birimlerinin kamuyla şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim içinde olması gerek. Tüm bunlar uygulanacak olsa bile bu yaratılan vergi adaletsizliğini asla ve asla gidermeyecek.

Pandemi ve pandeminin yarattığı ekonomik koşullar emekçilerim sırtında her geçen gün ağırlaşırken ve bir yandan servet vergisi alınsın mücadelesi verilirken devlet yine kirli sermayeden ve yolsuzlukları önlemek yerine önünü açan tarafta yer alarak bizi yanıltmadı.

Ülkeyi her geçen gün battığı yere daha da batırıyorsunuz, bu toprakları dürüst insanlara cehennem, suçlulara ise cennet vatan yapıp geleceğe birlikte yürüyorsunuz.