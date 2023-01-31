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Harmancı: Lefkoşa’mız için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırlarında görev yapan muhtarlarla yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Harmancı, muhtarlarla beraber Lefkoşa için sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Harmancı: Lefkoşa’mız için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, LTB sınırları içinde görev yapan muhtarlarla toplantı yapan Harmancı, başkent belediyesinin oluşturduğu kurumsal yapı sayesinde Muhtarlar ile bir birim bulunduğunu ve sürekli iletişimin devam ettiğini kaydetti. Bütçe oluşumunda süreçlere muhtarların dahil edildiğini belirten Harmancı, yeni dönemde katılımcı süreçlerin artırılacağını söyledi. Harmancı, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olduğunu ve Lefkoşa’yı hep beraber yönetmek için iş birliği ve diyalog içerisinde sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

 

-“Stratejik planlamada muhtarlarla beraber yurttaşları da sürece dahil edilecek”

Dört yıllık dönem için bir stratejik plan hazırlıkları yaptıklarını ve bu kapsamda muhtarların görüş, düşünce ve yaklaşımlarının tek tek alınacağına vurgu yapan Başkan Harmancı, Nisan ayından itibaren başlatacakları bölge toplantıları ile de yurttaşları da bu sürece dahil edeceklerini aktardı.

LTB Başkanı Harmancı, yürürlüğe giren Belediyeler Yasası konusunda muhtarlara bilgiler verirken, asfalt, kanalizasyon, kaldırım ve diğer alt yapı yatırımları konusunda izlenecek yolla ilgili de planlamaları paylaştı.

Komşu belediyeler ile iyi diyalog ve ortak projeler geliştirecekleri bir dönem başlatılacağına da işaret eden Harmancı, bölgesel yatırımların ve trafik düzenlemelerinin de muhtarlara da danışılarak yapılacağını sözlerine ekledi.

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