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Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden Pilotlar Günü mesajı

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Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden Pilotlar Günü mesajı
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (CTATCA) “26 Nisan Dünya Pilotlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı İzzet Derkan, mesajında, günün tarihçesini şöyle anlattı:

"Türk havacılık tarihindeki ilk pilot ve bir numaralı uçuculuk brövesi sahibi Kpt. Pilot Mehmet Fesa Evrensev, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1911 yılında Fransa'da uçuş eğitimi alması için gönderilmesi sonrasında Türk semalarındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 26 Nisan günü, her yıl Türkiye Pilotlar Günü olarak kutlanmaktaydı. 2013 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen IFALPA toplantısında TALPA'nın önerisi ile 26 Nisan, 2014 yılından itibaren Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanması yönünde karar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Derkan, 26 Nisan'a ismini veren, uçmayı hedef haline getiren, gökyüzündeki yolcuların emniyetli seyirlerinden sorumlu ve uluslararası başarılara imza atan tüm pilotların gününü kutladıklarını belirtti.

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