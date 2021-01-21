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Hayatını Kaybeden Ergün Çakmak'ın dün aşı olduğu bildirildi.Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

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Sağlık Bakanlığı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ergün Çakmak ile ilgili açıklama yaptı.
Hayatını Kaybeden Ergün Çakmak'ın dün aşı olduğu bildirildi.Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ergün Çakmak ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında Akdeniz köyünde sakin 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde COVID 19 aşısı yaptırdığını ve aşı sonrasında herhangi bir akut yan etkisi görülmediğini belirtti.

Ergün Çakmak’ın evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Çakmak’ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında açıklanacağı duyuruldu. 

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