Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi bir araya gelip seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 1989'dan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili kadınlara yönelttiği "24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" şeklindeki soru üzerine "evet" cevabını aldı.

Dün gece Ankara'da bin 44 kişilik üniversite yurdunda gençlerle sahur yaptığını belirten Erdoğan, "Maşallah baktım gençler çok dinamik." dedi.

Erdoğan'ın "24 Haziran'da 'Vakit birlik Vakti', 'Vakit Adıyaman vakti', 'Vakit Türkiye vakti' diyerek, cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?" sorusu üzerine partililer "evet" yanıtını verdi.

"Oy namustur, oyunuza sahip çıkın" ifadesini kullanan Erdoğan, "Oyunuza sahip çıkmanız, geleceğinize sahip çıkmanızdır. Türkiye, milletimiz için hayata geçirecek projesi olan parti, kendisi için oy ister. Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. Ama bugün bakıyoruz 24 Haziran için kendisine değil, başka partilere, adaylara destek isteyenler var. Ana muhalefetin partisi bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardı. 15 milletvekilini birden paket yapıp, bir başka partiye servis etti. Ne olduğunu, nereye gittiklerini anlayamayan milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde." diye konuştu.

"Kendilerini saklamaya çalıştılar"

23 Nisan'da Meclise gittiğinde bu milletvekillerinin kendilerini saklamaya çalıştıklarını gördüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"O paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediler. Çünkü yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyorlardı. Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar toplanırken, kendi adaylarını bir kenara bırakıp, başka adaylar için seçim kurulları önünde sıraya girmişlerdi. Siz sakın onların dediklerine bakmayın. Bu işin demokrasiyle alakası yok. Güya hepsi bir araya gelip, seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla, biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız.

Şimdi aynı partinin genel başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri, kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu. Belediye başkanları, seçildikleri yere hizmet etmek yerine devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci, parayı götürüp örgüte, dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz örgüt adına dağa adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa Mecliste olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Muharrem, ince ince Edirne'ye gittin. 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Ya sen hangi akla hizmet ediyorsun. Neymiş, adaymış, serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun?"

Erdoğan, "6-7 Ekim'de insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var." dedi.

"Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin, ülkenin yönetiminde iddiası zaten yok demektir." diyen Erdoğan, "Kafalarındaki 40 tilki artık 24 Haziran'da başka yere kaçacak. Yakında bunların hepsinin de kuyrukları birbirine dolanacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık, tüm engelleri biz kaldırdık. Asimilasyon, inkar, bütün bu politikaları biz kaldırdık." dedi.

"Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, bir kısmını zaten hiç zikretmiyorum, onlar cumhurbaşkanlığına değil sadece isimlerini oy pusulasına yazdırmaya aday." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geriye kala kala anamuhalefet partisinin adayı kalıyor. Onu da bir süredir meydanlarda, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Aslında komik bir adam. Kimi zaman yalan dolanla kimi zaman atıp tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. Ama asıl soru şu, böyle kişiye ülkenin yönetimi emanet edilir mi?"