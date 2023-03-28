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Hristodulidis’ten, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığı konusunda açıklama

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Hristodulidis’ten, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığı konusunda açıklama
Hristodulidis’ten, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığı konusunda açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığını desteklemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan’ın Türkiye’nin adaylığını destekleme kararını yorumlaması istenen Hristodulidis, “Seçimler Haziran’dadır, adaylık başvuruları devam ediyor, Cuma adaylıkların sunulması için son gündür, Yunanistan ile Türkiye arasında bir destek alışverişi oldu, bu hususta Sayın Dendias depremlerden ötürü Türkiye’ye gittiği zaman uzlaşıldığını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olası bir şekilde güçlenmesinin kendilerinin de yararlanacağı bir şey olduğunu ifade eden Hristodulidis, bunun da ötesinde, “Türkiye’nin Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilerin limanlarına yanaşmasına izin vermemesinden ötürü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin adaylığını desteklemesinin mümkün olmayacağını herkesin anladığını” öne sürdü.

Hristodulidis “Bizim açımızdan böyle bir adaylığı desteklememizin mümkün olmadığını anlıyorsunuz” ifadesini de kullandı.

Bununla birlikte, Rum Yönetimi’nin üye devlet olduğunu, örgüt genel kurulu tarafından çok yüksek bir pozisyona seçildiğini ve olası bir Türk Genel Sekreter seçilmesinde herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Hristodulidis, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterinin örgüt tüzüğü temelinde hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Almanya’nın, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliği pozisyonu için yapılan teklifte, AB temsilcisi olarak “Kıbrıslıları” desteklemeye hazır olduğunu yazdı.

IMO Genel Sekreteri seçilme şansının kaybedildiğini ve Rum kesiminin bu derece kritik ve önemli bir pozisyona seçilmesi şansını yitirmesinin nedeninin yanlış koordinasyon ve trajik bir yanlış anlaşılma olduğuna işaret eden gazete, meselenin öneminin anlaşılması için, IMO Genel Sekreterliğinin denizcilik alanında BM Genel Sekreteriyle aynı öneme sahip olduğunu vurguladı.

Rum kesiminin, kendi adaylığıyla ilgili konunun doğru ve zamanında ele alınmamasından ötürü siyasi bir şikayeti olamayacağına işaret eden gazete, Rum armatörlerin ise, hükümetin konuya mesafeli olmasından ötürü, Atina’yla eşgüdüm içerisinde gemilere uygulanan ambargo konusunu ileriye götürmeye çalıştıklarını ekledi.

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