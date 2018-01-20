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HÜKÜMET İSTİFA ETTİ... YENİSİ İÇİN PAZARLIK BAŞLADI

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HÜKÜMET İSTİFA ETTİ... YENİSİ İÇİN PAZARLIK BAŞLADI
20 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

“İLK RESMİ GÖRÜŞME”
Başbakan Hüseyin Özgürgün, dün sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gerçekleştirdiği ziyarette UBP-DP hükümetinin istifasını sundu. Akıncı da Özgürgün’den, yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevini sürdürmesini istedi. Öte yandan erken genel seçimin ardından 4 siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde dün ilk resmi toplantıda bir araya geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş katıldı.  

DÖRT PARTİNİN KOMİTELERİ BUGÜN GÖRÜŞMEYE BAŞLIYOR
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor. Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

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