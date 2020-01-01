İBB üzerinden yandaş medyaya ne kadar para aktarıldığı ortaya çıktı

2017-2019 Haziran tarihleri arasında İBB üzerinden yandaş medyaya milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı. Listede ilk sırada Berat Albayrak'ın abisinin başında bulunduğu Turkuaz Medya yer alırken, Yeni Şafak ve Türk Medya'ya da milyonlarca lira aktarıldığı öğrenildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, AKP döneminde İBB'den havuz medyasına aktarılan paraları yazdı.

2017-2019 Haziran tarihleri arasında İBB üzerinden yandaşlara aktarılan reklam paraları şöyle:

Kapanacak olan Türkmedya yayın organlarına 5 milyon 764 bin TL,

Turkuaz Holding'e bağlı yayın organlarına 15 milyon 293 bin TL,

Albayrakların sahip olduğu;

Yenişafak, TVNET gibi yayın organlarına 9 milyon 127 bin TL,

AKİT grubunun sahip olduğu Yeni Akit ve Akit TV ye 3 milyon 008 bin TL,

Nokta Elektronik Medya A.Ş. sahibi olduğu Kanal 7, Haber 7, Ülke TV için 1 milyon 409 bin TL,

Selahatin Aydoğdu 'nun sahip olduğu MS YAPI MEDYA ya ait olan İstanbul Tv ve İstanbul Ajans için 1 milyon 575 bin TL,

Demirören Medya Grubunun sahip olduğu Milliyet, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet için 689 bin 647 TL,

Ciner Holding'in sahibi olduğu Habertürk, Show TVv için 493 bin 705 TL,

İhlas Grubunun sahip olduğu Türkiye gazetesi ve İHA için 1 milyon 189 bin TL,

Vakıflar reklam ve abonelik parasından eksik durur mu?

SETA Vakfı'nın yayın organı KRİTER dergisi için 342 bin 242 TL,

TÜGVA yayın organları Fikirname ve Özçekim için 55 bin TL,

Okçular Vakfı için 360 bin TL,

PEKİ YA İNTERNET SİTELERİ?

Jülide Övür, Emin Fırat Övür'ün sahibi olduğu Hür Haber ve hurhaber.com için 124 bin TL,

Ercan Çalık ve Fatih Çalık'ın sahibi olduğu superhaber.com için 284 bin 270 TL,

Hadi Özışık'ın sahibi olduğu internetmedya.com'a 340 bin 900 TL,

Akil adamlar listesinde de bulunan Mehmet Avni Özgürel'in sahibi olduğu Ufuk Gazeteciliğe ait Yeni Birlik Gazetesi, yenibirlik.com için 203 bin 040 TL,

Abdurrahman Uzun'un sahibi olduğu Türkiye Haber Merkezi adlı site için 60 bin TL verilmiş.