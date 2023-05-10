  • BIST 4.506,30
  • Altın 1274.122
  • Dolar 19.5305
  • Euro 21.3985
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İçeceklerde zehirli metal alarmı: Bilişsel hasara yol açıyor

» »
ABD'de yapılan araştırmada, toplumda yaygın olarak tüketilen bazı içeceklerin standartları aşan seviyelerde zehirli metalleri içerdiği tespit edildi.
İçeceklerde zehirli metal alarmı: Bilişsel hasara yol açıyor

ABD'de Tulane Üniversitesinde yapılan araştırmada, uzmanlar, 25 zehirli metali ve metal kalıntılarını tespit etmek amacıyla meyve suları, bitki bazlı sütler, gazlı ve benzeri piyasada bulunan 60 içeceği inceledi.

Araştırmada, içeceklerden 5'inin insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğinde belirtilenin üzerinde toksik metal içerdiği saptandı.

İki karışık meyve suyunda standartların 10 mikrogram üzerinde arsenik tespit edilen araştırmada, kızılcık suyu, karışık havuç ve meyve suyu ile yulaf sütü gibi ürünlerde de yasal standardı aşan kadmiyum bulundu.

Araştırmada, karışık meyve suları ve badem ile yulaf gibi bitki bazlı sütlerin diğer içeceklere göre daha fazla zehirli metal içerdiği belirtildi.

 60 içeceğin yüzde 93'ünden fazlasında kurşun saptandı

Bazı içeceklerde nikel, manganez, bor, kadmiyum, stronsiyum, arsenik ve selenyum dahil 25 elementten 7'sinin, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğini aştığı kaydedilen araştırmada, 60 içeceğin yüzde 93'ünden fazlasında kurşun saptandığı ancak çoğunun çok düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.

Tulane Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Tewodros Godebo, ABD'de bulunan alkolsüz içeceklerdeki zehirli metallerin incelendiği çalışmaların fazla olmamasının şaşırtıcı olduğunu ve çalışmalarının bu konuda farkındalık sağlayacağını söyledi.

Bebeklere ve küçük çocuklara karışık meyve suları veya bitki bazlı sütlerin yüksek miktarda verilmemesini öneren Godebo, "Arsenik, kurşun ve kadmiyum bilinen kanserojenlerdir ve özellikle erken beyin gelişimi sırasında çocuklarda iç organ hasarına ve bilişsel hasara neden olduğu kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

Araştırmada, çocuk ve yetişkinlerde zehirli metal tüketiminin etkilerini görmek için yeni bir araştırma yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Food Composition and Analysis"de yayımlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’den Covid-19 kararı09 Mayıs 2023 Salı 12:58
  • Dünyanın en yaygın 3. kanseri! Bu 4 belirtiye dikkat09 Mayıs 2023 Salı 11:08
  • Uzman açıkladı: Bu yöntemler metabolizmayı hızlandırıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 20:55
  • Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:49
  • Kemik erimesini durdurmak mümkün mü?07 Mayıs 2023 Pazar 13:28
  • Dünya çapında nadir görülen bir hastalık06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:53
  • Çinli uzman: Koronavirüs hala tehlike06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:59
  • Ebeveynler kızgın: Çocuklara yönelik ürünlerin şeker oranı daha yüksek06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:34
  • Hafızayı güçlendiren 12 beyin egzersizi06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:01
  • DSÖ: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti