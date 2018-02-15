İçişleri Bakanı Baybars harita mühendislerini kabul etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, harita mühendislerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, mühendisler, ülkede harita mühendislerinin yaşadığı sıkıntıları ve yasal boşlukları Bakan Baybars’a ileterek, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Teşkilat Yasası, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve parselasyon projelerinde proje yapma ve oda vizesine sunma hakkı elde etme konularında bilgi, öngörü ve taleplerini aktardı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, yaptığı konuşmada, harita mühendisliğinin gerek stratejik çalışmalarda gerekse işlevsel alanlarda önemli bir meslek olduğunu ve harita mühendisi eksikliğinden dolayı uygulamalarda sıkıntı yaşandığını söyleyerek, taleplerin dikkate alınacağını ve gereğinin yapılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.