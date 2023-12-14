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İklim aktivistleri Venedik’teki ‘Büyük Kanal’ı yeşile boyadı

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İklim aktivistleri, İtalya’nın kanallarıyla ünlü turistik Venedik kentindeki ‘Büyük Kanal’a yeşil boyalı sıvı dökerek yeni bir protesto eylemi yaptı.
İklim aktivistleri Venedik’teki ‘Büyük Kanal’ı yeşile boyadı

AA’nın İtalyan basınından aktardığına göre bir grup iklim aktivisti, Venedik’teki ünlü Büyük Kanal’ın Rialto Köprüsü bölümüne zararsız olduğu belirtilen yeşil boyalı bir sıvı döktü. Eylem nedeniyle Büyük Kanal’ın bu kısmında suyun rengi yeşile dönüştü.

Büyük Kanal’ı yeşile boyayan göstericilerden bazıları da kendilerini tarihi Rialto Köprüsü’nden sarkıtarak, “COP28. Hükümet konuşurken biz ince bir ipliğe bağlıyız” yazılı pankart açtı.

Aktivistlerin eylemi nedeniyle Büyük Kanal’daki tekne, vapur trafiği de geçici süreliğine durduruldu.

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