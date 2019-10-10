İlayda yavaş yavaş iyileşiyor

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan İlayda Amasyalı’nın durumunda olumlu gelişme yaşandı.

İlayda Amasyalı’nın yakın çevresi Amasyalı’nın yoğun bakım sonrası halini sosyal medyada paylaştı.

Diğer yandan İlayda'nın kardeşi Hasan Amasyalı'nın ise durumunda bir değişiklik olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Pazar akşamı Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde büyük bir trafik kazası meydana gelmiş Haşim Girgin (30), Yahya Amasyalı (42) ve Aysın Amasyalı (40) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralan İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.